Tragédia no Sul: sobe para 136 o número de mortos e 71 mil pessoas estão em abrigos

Subiu para 136 o número de mortos na tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, de acordo com balanço da Defesa Civil do estado deste sábado (11/5). Outras 141 continuam desaparecidas e 756 estão feridas.



Ao todo, 444 municípios foram afetados pelas enchentes e 71.398 pessoas estão em abrigos. Outras 333.928 estão desalojadas, ou seja, estão na casa de amigos e parentes. A Defesa Civil estima que 1.951.402 pessoas foram afetas pela tragédia.

O boletim ainda aponta que até o momento foram feitos os resgates de 74.153 pessoas e de 10.348 animais.

Neste sábado, aviões e caminhões com mantimentos, água e doações partiram de Brasília em direção a Canoas, no Rio Grande do Sul. Juntos, os carregamentos levaram 425 toneladas de itens aos gaúchos.

Para ajudar

O governo do Rio Grande do Sul está arrecadando valores pela iniciativa "SOS Rio Grande do Sul". O CNPJ 92.958.800/0001-38 é a chave utilizada no Pix da conta no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).

No DF, também há pontos de coleta de doações em vários locais e as agências dos Correios também estão recebendo donativos.