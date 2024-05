Tragédia no RS: sobe para 81 mil o número de pessoas em abrigos no estado

Cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul: inundações não dão trégua - (crédito: Carlos FABAL / AFP)

O balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgou que o número de pessoas em abrigos na tragédia que atingiu o estado já soma 81.043 pessoas. Os dados foram divulgados às 18h deste sábado (11/5). O número de mortos não subiu, se mantendo em 136 pessoas que não sobreviveram com as inundações no estado.

Os dados apontam ainda que 446 municípios foram afetados pelas enchentes. Outras 537.380 estão desalojadas, ou seja, estão na casa de amigos e parentes. A Defesa Civil estima que 2.115.416 pessoas foram afetas pela tragédia.



Neste sábado, aviões e caminhões com mantimentos, água e doações partiram de Brasília em direção a Canoas, no Rio Grande do Sul. Juntos, os carregamentos levaram 425 toneladas de itens aos gaúchos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Rio Grande do Sul voltará a ser atingido por chuvas fortes neste fim de semana. Segundo o levantamento, neste período, os volumes de chuva podem passar dos 100 milímetros.

Ainda de acordo com o Inmet, os ventos mudarão de direção e irão soprar predominantemente de sul. Entre o fim do domingo (12/5) e a segunda-feira (13/5), as rajadas variam de oeste a sul e depois de sul, com velocidade acima de 30 km/h. Já na terça-feira (14/5), os ventos enfraquecem.

Para ajudar

O governo do Rio Grande do Sul está arrecadando valores pela iniciativa "SOS Rio Grande do Sul". O CNPJ 92.958.800/0001-38 é a chave utilizada no Pix da conta no Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul).

No DF, também há pontos de coleta de doações em vários locais e as agências dos Correios também estão recebendo donativos.

PF remove cerca de 3 mil armas do Aeroporto Internacional Salgado Filho