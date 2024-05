Cheia do rio Taquari deixa rastro de destruição em cidade gaúcha

Cidade Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul - (crédito: NELSON ALMEIDA/AFP/METSUL )

Após duas semanas do início do maior desastre ambiental da história do Rio Grande do Sul, o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), alertou que a situação "vai continuar se agravando". A enchente catastrófica do Rio Taquari praticamente varreu Cruzeiro do Sul do mapa. Imagens aéreas mostram a devastação chocante no município perto de Lajeado, no Vale do Taquari.



















Além disso, o estado vai passar por uma frente fria, com temperaturas próximas de zero na fronteira com o Uruguai e nas regiões de Serra.

O rio Taquari atingiu mais de 33 metros, superando por quatro metros o recorde de toda a sua série histórica de 150 anos.

As cheias dos rios Caí e Taquari foram os primeiros sinais das enchentes que atingiriam todo o Rio Grande do Sul. O volume de água deles começaram a subir no final do mês passado, após fortes chuvas atingirem várias cidades da região.