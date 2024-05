Governo federal oferece reajuste de até 31% aos professores até 2026

Assembleia geral dos docentes da UnB, no dia 24 de abril, para votação da contraproposta do governo - (crédito: ADUnB/Reprodução)

O governo fez uma nova proposta de reajuste de salário para professores de universidades e institutos federais. De acordo com o que foi ofertado, as remunerações podem subir até 31%. No entanto, caso a oferta seja aceita, os reajustes começam apenas no ano que vem e ocorrem de maneira escalonada até 2026.



A proposta foi apresentada nesta quarta-feira (15), durante uma reunião entre o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) e o Ministério da Gestão. A partir de agora, o comando nacional do movimento grevista dos docentes vai discutir o tema internamente.



Não foi definida uma data para que a resposta seja apresentada. Na proposta anterior, feita em abril, o governo oferecia aumento que poderia variar de 12,8% e 16,1% até 2026, de acordo com o cargo e função ocupado pelo servidor.



Agora, de acordo com o que foi apresentado, os valores do reajuste podem variar de 13% até chegar em 31%. O secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação, José Lopez Feijóo, afirmou que a proposta do governo "é a última saída viável para este ano".