Ainda em gestação, Bezerra da vaca mais cara do mundo será leiloada para ajudar o RS

O bezerro da vaca Viatina — que ainda está em gestação — será leiloada na noite desta quarta-feira (15/5). O gesto feito pela Agropecuária Napemo faz parte do 1º Leilão Agro Solidário, feito pelo Programa Leilões e Parceira Leilões. Todo o dinheiro arrecadado pelo venda do bezerro será revestido para ajudar as pessoas atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul.



Viatina entrou para o Guinness World Records como a vaca mais cara do mundo ao ser avaliada em cerca de R$ 21 milhões. As informações foram confirmadas pela agropecuária ao Correio.

"Vamos comercializar uma prenhez (em condição de gestação) da Viatina-19 para o leilão beneficente. Serão 100 cotas de R$ 30 mil reais. 100% revertido para o RS", apontou a agropecuária em nota.

O 1º Leilão Agro Solidário poderá ser acompanhado, a partir das 20h, pelo canal do Canal Rural no YouTube.