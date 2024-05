"Chamei o RS de casa por 5 anos", diz piloto de voo humanitário da Azul

Fábio Campos pilotou o primeiro voo humanitário da Azul para o Rio Grande do Sul com voluntários à bordo. - (crédito: Divulgação/Azul)

O diretor institucional da Azul, Fábio Campos, atuou como piloto do primeiro voo humanitário para o Rio Grande do Sul com voluntários à bordo, realizado pela Azul, no último sábado (11/5). O CEO da companhia aérea, John Rodgerson, afirmou que até esta quinta-feira (16/5) já foram transportadas 2 mil toneladas de doações nas aeronaves.





"Esse é o primeiro voo de uma empresa área que vai pousar em Canoas (RS) com pessoas, essenciais como vocês que farão o trabalho de ajuda necessária para uma região que sempre foi tão abençoada e de tamanha relevância para o país", iniciou o piloto Fábio Campos.

"Morei e chamei o RS de casa por cinco ano e poder estar fazendo essa missão aqui para mim é extremamente importante", acrescentou. Confira o momento:

No voo, que ocorreu no último fim de semana, embarcaram 11 bombeiros voluntários e 28 médicos — sendo 19 deles especialistas do Hospital Albert Einstein. Na ocasião foram transportados remédios, fraldas e alimentos.

Ao todo, segundo o CEO da Azul, 2 mil toneladas de doações arrecadadas já foram enviadas por via aérea, terrestre e marítima. Outras 500 toneladas estão em processo de envio. "Já são dezenas de voos humanitários realizados transportando doações de várias partes do Brasil e também médicos, enfermeiros bombeiros que estão dando o apoio necessário", disse Rodgerson.