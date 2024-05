Mais de 90% dos municípios gaúchos são atingidos pela tragédia climática no Sul

Vista aérea de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, após a enchente que atingiu o município - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

Mais de 90% do Rio Grande do Sul foi impactado pelas enchentes que assolam o estado. Segundo o boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã desta sexta-feira (17/5), 461 dos 497 municípios gaúchos foram atingidos. Nas últimas 24 horas, o número de mortes subiu para 154, enquanto o de desaparecidos caiu de 104 para 98.

Ao todo, 806 pessoas ficaram feridas, 2.281.830 foram afetados, 540.192 estão desalojadas e 77.199 foram encaminhadas para abrigos públicos. A Defesa Civil também informou que 82.666 pessoas e 12.108 animais foram resgatados. A equipe de resgate conta com efetivo de 27.688 militares, 4.085 viaturas, 21 aeronaves 289 embarcações.

A gestão estadual destacou que 688 escolas ainda estão fechadas e 475 delas ainda não têm data prevista para retorno das aulas. As chuvas que atingiram o estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 88 trechos com bloqueios totais e parciais em 50 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.









Além disso, de acordo com o balanço mais recente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 106,5 mil habitações foram impactadas com as chuvas e inundações no Rio Grande do Sul, sendo que 97,3 mil foram danificadas e 9,2 mil destruídas, o que representa um prejuízo estimado em R$ 4,6 bilhões.

Mais chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que há previsão de chuvas intensas para algumas áreas do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (17/5). O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros em 24 horas, com ventos de até 60 km/h. O Inmet emitiu alerta amarelo, o que representa perigo potencial de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

? #Atenção: Previsão de chuvas intensas, hoje (17), em áreas do PR e RS e em todo o estado de SC. O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60 km/h. pic.twitter.com/FQEHdZelh6 — INMET (@inmet_) May 17, 2024