Chuvas no RS: animais morrem afogados em loja de pet em Porto Alegre

Homens transportam pacotes em um barco por uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024 - (crédito: ANSELMO CUNHA / AFP)

Animais que estavam alojados em uma loja de pet shop da Cobasi, em um shopping de Porto Alegre, morreram afogados nesta sexta-feira (17/5). Entre os bichos havia peixes, roedores e aves. O estabelecimento não soube quantificar o número de animais estavam no local. A capital gaúcha, assim como parte do Rio Grande do Sul, vive situação de calamidade por causa das fortes chuvas que atingem a região desde o fim de abril.

Segundo informações do portal G1, a loja onde houve os registros de mortes de animais ficava no subsolo junto ao estacionamento do shopping. O local segue alagado. Os animais já estavam na loja antes da enchente. De acordo com a Cobasi, houve tentativas de evitar que o nível de água atingisse a loja.

Situação no RS

O Rio Grande do Sul registra constantes alagamentos em 461 municípios do estado. De acordo com o boletim do governo do RS desta sexta-feira (17/5), 154 pessoas morreram em decorrência das enchentes. Nas cidades afetadas pelo mau tempo, 78.165 pessoas tiveram de sair de suas casa e, no momento, estão em abrigos.

Para auxiliar no combate às combate às consequências da enchente, os governos estadual e federal montaram um força-tarefa. Uma delas foi a medida que perdoa os cerca de R$ 11 bilhões em dívidas do RS à União por três anos. Além de suspender o pagamento, a medida zera os juros sobre o montante total da dívida, corrigindo o valor apenas pelo IPCA.