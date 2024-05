PM atira contra delegado durante discussão por xixi na rua

Um delegado da Polícia Civil de São Paulo foi baleado por um policial militar durante uma discussão na zona leste de São Paulo, na sexta-feira (24/5). O caso aconteceu após o delegado ser repreendido por urinar na fachada de uma loja, desencadeando uma briga na esquina da rua Irmã Carolina com a rua Álvaro Ramos, no bairro do Belenzinho.

O PM de folga, passava pelo local no momento da discussão, tentou intervir e acabou sendo atacado pelo delegado. O policial disparou dois tiros, atingindo o delegado na perna. O ferido foi socorrido e levado ao Hospital Santa Casa, onde também foram realizados exames toxicológicos e de embriaguez.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "a arma do PM e do policial civil, que é particular, foram apreendidas para serem periciadas. O caso foi registrado como lesão corporal no 30° DP (Tatuapé). A Corregedoria da Polícia Civil e a Polícia Militar acompanham a investigação".

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e será acompanhado pela Corregedoria da Polícia Civil e a Polícia Militar.