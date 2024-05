RS: Canal São Gonçalo atinge nível histórico pela quarta vez no mês

Enviada especial em Capão da Canoa — O Canal São Gonçalo, que liga a Lagoa Mirim e a Laguna dos Patos, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, atingiu a marca de 3,05 metros de profundidade nesta segunda-feira (27/5). O valor supera o da histórica enchente de 1941, quando o afluente marcou 2,88 metros.

Desde o início das fortes chuvas que castigam os gaúchos, a marca histórica foi quebrada pela primeira vez em 16 de maio, quando a água chegou a 3,02 m. Neste sábado (25) e domingo (26), o nível do canal aumentou, marcando 3,03 e 3,04, em cada dia, respectivamente.

"Me parece que estamos entrando no momento mais crítico que já vivemos, estamos saindo de um patamar muito alto, com vento negativo, volume de água em excesso e chuvas intensas contribuindo na bacia da [lagoa] Mirim, que impacta diretamente no São Gonçalo", afirmou a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), em reunião com autoridades no assunto.

"Vamos manter todas as áreas vermelhas e as aulas, diante desse cenário, não tem como retomar. Teremos que, provavelmente, adiar durante mais uma semana”, emendou.

A previsão do tempo é de que nos próximos dias a chuva continue e isso contribua para o aumento ainda maior do volume de água do afluente.