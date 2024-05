Índice de alfabetização recupera período pré-covid

O índice de alfabetização infantil recuperou, e até superou, o percentual pré-pandemia. O governo federal divulgou, ontem, o resultado do Índice Criança Alfabetizada, criado no ano passado para padronizar a avaliação no país. Segundo o levantamento, 56% das crianças matriculadas no segundo ano do ensino fundamental estão alfabetizadas, o que é considerado o período ideal. Em 2019, o índice era de 55% e despencou para 36%, em 2021, depois de mais de um ano de restrições por causa da covid-19.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do anúncio, no Palácio do Planalto, e celebrou a recuperação do patamar pré-pandemia. Porém, destacou que o número "não é motivo de orgulho". O governo anunciou, ao lançar o índice em 2023, que a meta é chegar a 80% de alfabetização no segundo ano do ensino fundamental até 2030.

"Não tem nenhum motivo de orgulho constatar que, em 2019, só tinha 55% das crianças alfabetizadas na idade certa. Estamos propondo aqui que, até 2030, a gente chegue pelo menos até 80%. Diria que é nobre, mas é pequeno. Temos que chegar a 100%", cobrou.

O novo índice é calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e substitui o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para medir a alfabetização infantil. A taxa de 56% é uma média nacional, com unidades da Federação que estão abaixo da meta e outros que a superam.

mapa brasil alfabetizacao (foto: editoria de arte)

Acompanhamento

O governo anunciou, ainda, que vai trabalhar junto aos estados, o Distrito Federal e os municípios para atingir a meta fixada até 2030. Lula destacou, porém, que o objetivo não é criar concorrência ou competição entre os entes federados, que têm desigualdades na educação pública.

"A gente vai acompanhar todos não para ficar fazendo concorrência entre quem fez mais e quem fez menos. Mas para a gente orientar como se melhora aquilo que não está bem e divulgar o que está bem", enfatizou o presidente.

O Ceará é a única unidade da Federação que superou 80% de alfabetização infantil e atingiu o percentual no ano passado. "Atingimos uma meta que está projetada para o país em 2030. Nosso objetivo agora é que 100% das nossas crianças alcancem a capacidade de ler e escrever no segundo ano do ensino fundamental", comentou o governador Elmano de Freitas, presente ao evento.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, comemorou os resultados do estado. "Saímos de 39% para 67%. O Ceará tem isso implantado há 20 anos. Marca uma meta para podermos chegar empatado com o Ceará", afirmou.