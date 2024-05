Pai mata filho na véspera do aniversário da criança

Com a alegação de queria se vingar da ex-mulher, Matheus Soares Omena dos Santos matou o filho Anthony Levi, de 5 anos, em Maceió. De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, o garoto foi envenenado pelo pai, que incluiu o veneno conhecido como "chumbinho" em sua comida. Anthony morreu pela manhã, na véspera do seu aniversário.

O garoto foi sepultado nesta quarta-feira (29/5). "Hoje, dia 28 de maio, em vez de estar comemorando o aniversário do meu filho, estou velando ele", desabafou a mãe à TV Gazeta, afiliada da Globo no estado. Matheus está preso. Antes de ir para a cadeia, no entanto, o pai de Anthony chorou ao conceder uma entrevista.

"Ele acordou primeiro do que eu, me chamou e disse 'Papai, está na hora de ir para a escola, estou com fome'. Desci com ele, dei banho nele, ajeitei tudo direitinho, fomos para a escola. No meio do caminho, passei na casa da mãe para buscar o fardamento dele, ela trocou ele ligeirinho, levei para a escola, ele entrou alegre, feliz", disse, em entrevista à TV Gazeta.

Intenção era culpar escola

De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, Matheus queria colocar na escola a culpa do assassinato do menino. Anthony, ainda conforme a polícia, passou mal depois de ter ingerido a comida envenenada e ser deixado na instituição de ensino. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 9h, mas não resistiu.