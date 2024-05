Marcha para Jesus reúne milhares, tem discurso de prefeito e bandeira de Israel

A 32ª edição da Marcha para Jesus ocorre nesta quinta-feira (30/5) na região central de São Paulo. Segundo a organização do evento, cerca de 2 milhões de pessoas eram aguardadas no local.



A caminhada religiosa percorre a zona norte da cidade saindo do Metrô Luz e seguindo em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte, segundo a organização do evento. Mais de 15 mil caravanas se inscreveram e oito trios elétricos confirmaram participação.











Bandeira de Israel

Marca da marcha, a bandeira de Israel voltou a ser estendida durante o evento.









Presença do prefeito Ricardo Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), subiu em trio elétrico para fazer um discurso breve no início da tarde. Na ocasião, o político fez uma declaração de fé: "Eu amo Jesus Cristo". Nunes foi apresentado pelo apóstolo Estevam Hernandes, organizador do evento. O líder evangélico agradeceu ao prefeito e sua esposa a presença na Marcha. "Um querido irmão e família do coração", disse. "É uma alegria tê-los aqui conosco reconhecendo a importância de Jesus Cristo não só para São Paulo e o Brasil", disse Hernandes.

O evento também prevê a participação do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em meio à disputa eleitoral pela prefeitura, outros pré-candidatos, como Guilherme Boulos (PSol) e Tabata Amaral (PSB). não devem comparecer. O presidente Lula (PT) será representado pelo ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral União (AGU).

*Com informações da Agência Estado

