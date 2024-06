Vídeo flagra embate impressionante entre jacaré e sucuri em rio do Pantanal

Um jacaré e uma sucuri foram flagrados brigando em um rio do Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal de Mato Grosso. O momento foi registrado pelo guia de turismo Branco Arruda no início de maio e publicado nas redes sociais. Confira:

O vídeo mostra o jacaré abocanhando a sucuri nas margens do rio. Ao G1, Branco informou que chegou no local por volta das 15h20 e, após duas horas, a briga entre os animais ainda continuava.

O guia trabalha no local todos os dias e, apesar de estar habituado com os rios do Pantanal, sempre é surpreendido. Ele considera o lugar uma "caixinha de surpresa".



"Já peguei uma cena dessa um tempo atrás. A gente acha que ja viu de tudo, só que, mais na frente, podemos ver algo diferente. É sempre esperar que a natureza mostra", conta.