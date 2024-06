Médico e enfermeira são flagrados fazendo sexo em hospital público de MG

Um médico e uma enfermeira foram flagrados mantendo relações sexuais durante um plantão na noite dessa quinta-feira (30/5) no Hospital Municipal Margarita Moralles, em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais. Os profissionais foram vistos por uma paciente, que os denunciou à administração da unidade de saúde.

Nesta sexta-feira (31/5), a Prefeitura de Poços de Caldas disse que o médico havia sido contratado por empresa terceirizada e foi desligado depois do episódio.



A enfermeira é servidora pública, informou o Executivo, acrescentando que um processo administrativo será instaurado “para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis de acordo com as normas e regulamentos internos”.

“A coordenação da unidade está prestando todo o apoio necessário aos funcionários do turno e à paciente que presenciou o incidente. Estamos comprometidos em garantir a qualidade e o bom funcionamento de nossos serviços de saúde, e reforçamos que este incidente não reflete os valores e padrões éticos da unidade”, declarou a prefeitura, em nota.