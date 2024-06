Deputados participam da Parada LGBT+ em meio a críticas do evento ao Legislativo

As deputadas federais Erika Hilton (PSol-SP) e Sâmia Bomfim (PSol-SP) participam neste domingo (2/6) da 28ª Parada LGBT+ na Avenida Paulista, em São Paulo. Além delas, estiveram presentes o deputado estadual de SP, Eduardo Suplicy (PT-SP) e o pré-candidato à prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos (PSol-SP).

Com uma onda de "looks" verde e amarelo, neste ano, o maior desfile da diversidade do país tem como tema "Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo: Vote consciente pelos direitos da população LGBT!". O lema manda mensagem direta à bancada conservadora do Congresso Nacional.

"Nós estamos aqui resistindo, lutando, celebrando e nós estamos dizendo que o Brasil pode ser melhor, pode ser maior. E sabe porque: Porque o Brasil é preto, é LGBT, indígena, travesti, é viado, é sapatão e é não binário. Esse é o verdadeiro Brasil", declarou Hilton, enquanto era ovacionada com gritos de "presidenta" e "o Brasil vai ter uma presidenta travesti".

Já Boulos parabenizou a organização do evento. "Nós estamos aqui hoje por uma coisa simples: dizer que a gente quer respeito e democracia", disse. "E eu tenho certeza que a cidade de São Paulo vai novamente às ruas para dar uma resposta contra o bolsonarismo", completou o deputado.











A deputada Sâmia também participa do evento e reforçou a importância do Projeto de Lei (PL) nº 2119/2024, protocolado por ela na última quinta-feira (30/5), que pretende reconhecer a Parada LGBT+ de SP como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

A previsão é que a Parada LGBT+ de SP reúna 3 milhões de pessoas.