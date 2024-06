RS: governo federal visita cidades atingidas e fará vistoria em aeroporto

Muçum (RS), no Vale do Taquari, foi visitada pelo ministro Paulo Pimenta neste domingo (2/6) - (crédito: Divulgação)

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, visita cidades do Vale do Taquari durante esta semana para analisar os estragos ocasionados pelas fortes chuvas. Neste domingo (2/6), ele esteve em Muçum, uma das cidades mais destruídas pelos temporais no estado.

"Estamos visitando todos os municípios que foram atingidos por essa enchente. Muçum é uma cidade que no ano passado já tinha sido duramente castigada pelas enchentes que ocorreram no estado e que agora, infelizmente, mais uma vez, é uma das que tivemos mais perdas", comentou Pimenta.

O ministro aproveitou também para comentar sobre a Medida Provisória assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para financiar empresas impactadas nas cidades que declararam calamidade pública. Serão três novas linhas de financiamento que somam R$ 15 bilhões do Fundo Social. "Temos que construir uma alternativa para a manutenção da saúde financeira das empresas e, principalmente, da manutenção dos postos de trabalho", disse.



Nesta segunda-feira (3/6), Pimenta adiantou que haverá uma inspeção no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, que ficou completamente alagado durante as enchentes.

"Quero fazer uma inspeção juntamente com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e o Ministério de Portos e Aeroportos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Temos também uma agenda, na parte da tarde, voltada para a área da saúde na região metropolitana, que é a ampliação dos leitos do Grupo Hospitalar Conceição. E de noite faremos uma reunião sobre as linhas de financiamento que estão sendo oferecidas (pelo governo federal)", afirmou o ministro.



Nos próximos dias, Pimenta deve visitar Roca Sales, Encantado, Arroio do Meio e Lajeado.