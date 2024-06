Livro 'Cartas de Cristo' era base para seita da família de Djidja

Os líderes do grupo influenciavam os funcionários da rede de salões de beleza a aderirem ao movimento - (crédito: Reprodução redes sociais)

Além das drogas e remédios veterinários, foram encontrados na casa da família de Djidja Cardoso dois livros usados pela mãe e pelo irmão como uma espécie de 'guia' para o mundo espiritual. Um deles é o livro chamado Cartas de Cristo.

O livro serviu como base para a criação da seita religiosa “Pai, Mãe, Vida”, alvo de investigação da polícia. Nas investigações da PC-AM, Ademar Cardoso, irmão na ex-sinhazinha, utilizava o livro de forma distorcida para manipular os seguidores da seita, obrigando os outros participantes a consumir ketamina durante os rituais.

Segundo apuração da Polícia Civil, o irmão de Djidja Cardoso acreditava ser Jesus Cristo, enquanto a mãe, Cleusimar, seria Maria e a vítima seria Maria Madalena.



De acordo com a investigação, os líderes do grupo influenciavam os funcionários da rede de salões de beleza a aderirem ao movimento. Os integrantes da seita mantinham na biografia do Instagram a frase "Pai, Mãe e Vida".

Segundo a comunidade no Facebook sobre o livro, que tem cerca de 4,7 mil usuários, os leitores dizem que ele propõe um caminho de evolução espiritual dissociado de instituições religiosas e dizem que o participante em questão só poderá se livrar das ideias colocadas por elas a partir da leitura “vagarosa e atenta” do livro.

A obra não tem um autor definido, a cartas são "canalizações da Consciência Crística recebidas por uma mulher inglesa, uma comprometida cristã que viveu a maior parte de sua longa vida na África. Foi-lhe dito claramente para permanecer anônima, pois as Cartas deveriam destacar-se por si próprias".



Os integrantes da seita mantinham na biografia do Instagram (foto: Reprodução redes sociais)