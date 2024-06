Idoso cai no meio da rua e morre atropelado por carro; veja o vídeo

Vídeo registra o momento que o idoso cai no meio da rua e é atropelado - (crédito: Reprodução)

Um homem de 77 anos morreu após ser atropelado por um carro no último sábado (1º/6). Imagens registraram o momento em que o idoso cambaleia, se desequilibra e cai deitado.

O caso aconteceu na Rua Amadeu Guimarães, no Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora, município localizado na Zona da Mata mineira. O homem foi conduzido ao hospital, mas não resistiu e morreu no mesmo dia do acidente.

Após ser atingido por um carro prata, o idoso se contorce ensanguentado no chão. O motorista para o veículo imediatamente depois da colisão e o encosta mais à frente com o pisca alerta ligado. Em seguida, um carro preto entra na rua e para abruptamente. Por pouco não atinge o homem caído na via.

A condutora do veículo, uma mulher de 49 anos, relatou à Polícia Militar que tinha acabado de realizar uma curva quando sentiu uma elevação. Ela alega que não viu a vítima deitada no chão.

Veja o vídeo

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice