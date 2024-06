Concurso abre votação popular para melhor projeto de saúde mental de jovens

O Prêmio Espírito Público (PEP) abriu as votações populares para a escolha do melhor projeto sobre Saúde Mental de Adolescentes. A nova categoria se junta às áreas da saúde, meio ambiente e emergência climática, gestão e planejamento, gestão de pessoas, educação e desenvolvimento social. A iniciativa se desdobra frente a um cenário preocupante de aumento da quantidade de transtornos mentais entre jovens e adolescentes no Brasil.

Três finalistas estão concorrendo na categoria Promoção e Prevenção da Saúde Mental de Adolescentes ao valor de R$ 10 mil. O vencedor terá um lugar de ingresso na Rede Espírito Público, ambiente em que os profissionais podem articular parcerias, desenvolver novos conhecimentos e se atualizar sobre os serviços públicos.

Votação

A comunidade pode votar no seu projeto preferido aqui. O resultado da competição será anunciado no dia 24 de julho.

Projetos finalistas



A iniciativa "E agora? Um rolê digital" é uma das concorrentes ao prêmio final. Desenvolvido por servidores da Secretaria Municipal de Integridade, Transparência e Proteção de Dados Pessoais (SMIT), da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Empresa Municipal de Multimeios (MultiRio), o projeto atua na formação de cidadania digital para adolescentes entre 12 a 14 anos.

Por meio de jogos, assuntos como cyberbullying, fraudes on-line, uso de dados pessoais para compras na internet e navegação segura na web são introduzidos para os adolescentes. Com narrativas interativas, o jogo busca apontar as consequências de cada decisão tomada no ambiente virtual. O objetivo do projeto é mostrar que as decisões feitas no meio on-line também possuem consequências, e que é necessário desenvolver atitudes de autoproteção dentro dos ambientes virtuais.

O segundo projeto é o programa "Papo Cabeça". Mediado por psicólogos e professores, a proposta propõe bate-papos sobre prevenção de suicídio, automutilação, bullying, violência física, sexual e doméstica, racismo, homofobia, machismo, preconceito e discriminação. Desenvolvida por servidores públicos na rede escolar de Abaetetuba, município do Pará, a ação abrange 16 escolas municipais.

Os resultados positivos do projeto começaram a ser registrados um ano após o início das ações, em 2022, quando 62 casos de tentativas de suicídios haviam sido detectadas. Em 2023, houve uma queda significativa e foram notificados 13 casos. O projeto conta com a participação de 1.250 alunos.

O último finalista é o projeto "Rap da Saúde - Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde". IniciadA em 2015, a ação busca capacitar jovens de 14 a 24 anos sobre saúde mental, gênero, diversidade, direitos humanos e cidadania, a fim de atuarem como promotores de saúde nas unidades de atenção primária na cidade do Rio de Janeiro.

Com mais de 700 participantes que vivem em situação de vulnerabilidade social, o projeto já realizou, nestes nove anos de atuação, mais de 13 mil ações educativas e de mobilização cultural, e soma um alcance de mais de 490 mil pessoas. O projeto também conta com a colaboração de instituições da sociedade civil.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro