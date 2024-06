Envenenamento de cães no RJ: 40 foram contaminados e seis morreram

Romeu, cachorro do ator Cauã Reymond, morreu com suspeitas de envenenamento - (crédito: Reprodução/Instagram @cauareymond)

Cerca de 40 cães podem ter sido evenenados e seis animais morreram na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa estimativa foi divulgada pelo vereador Carlo Caiado (PSD), presidente da Câmara de vereadores. A suspeita é que alguém tenha espalhado venenos nos canteiros da região do Jardim Oceânico, no bairro. O vereador informou que a polícia foi acionada para investigar o caso.

Diante da suspeita de evenenamento dos animais, a prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), realizou, no sábado (8/6), a limpeza e a lavagem das ruas para eliminar resíduos que pudessem estar no canteiros e vias.

Cauã Reymond

Um dos cães mortos por suspeita de envenenamento na Barra da Tijuca foi o Romeu, pet do ator Cauã Reymond. No sábado, ele anunciou a morte do cãozinho chamado "Romeu". "Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa", escreveu o artista.

Além de Romeu, outro cachorro do ator foi envenenado. Através dos stories neste domingo, Reymond afirmou que a cadela Shakira está internada e se recuperando. Ele também se solidarizou com as famílias que perderam outros animais. A suspeita é que os animais tenham sido envenenados com carne com chumbinho.

O Correio contatou a assessoria de comunicação da Polícia Civil e aguarda respostas sobre se há investigações sobre o caso de envenenamento de animais na Barra da Tijuca.

