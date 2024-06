Primeira líder brasileira de uma agência da ONU é nomeada; conheça

A brasileira Anacláudia Rossbach foi nomeada como diretora-executiva da ONU-Habitat na última sexta-feira (7/6) durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Ela será a primeira pessoa latino-americana a liderar a agência e a brasileira em cargo mais elevado no secretariado das Nações Unidas.

Anacláudia é economista e tem mais de 20 anos de experiência em políticas urbanas e de habitação. Ela realizou a graduação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também é mestre em Economia Política pela mesma universidade. Atualmente, é diretora para a América Latina e o Caribe no Lincoln Institute of Land Policy, nos Estados Unidos.

Em seu currículo está a criação do Urban Housing Practitioners Hub (UHPH), uma rede de especialistas e profissionais dedicados ao desenvolvimento urbano e à habitação. Sua mais recente contribuição foi na elaboração de estratégias institucionais e operacionais para ampliar o acesso à moradia adequada no Peru, em colaboração com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

A brasileira também atuou, de 2005 a 2014, no Banco Mundial supervisionando o desenvolvimento e a implementação de políticas brasileiras de habitação e de melhoria de favelas, incluindo o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para Favelas e o programa Minha Casa, Minha Vida.

Rossbach terá mandato, a partir deste ano, até 2028. A data da cerimônia de posse ainda não foi divulgada.

