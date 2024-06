Cardápio digital e agendamento de consultas, as novidades da IA do Google

Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, apresenta novidades e projetos apoiados pelo Google no Brasil, na 6ª edição do Google for Brasil, em São Paulo - (crédito: Mariana Niederauer/CB/D.A.Press)

São Paulo — O Google anunciou, nesta terça-feira (11/6), um pacote de recursos com foco em pequenos e médios negócios no Brasil. O objetivo é melhorar o desempenho das páginas dessas empresas na Busca e no Google Maps. As novidades incluem mais recursos no Perfil da Empresa, que permitem opções de agendamento on-line nas áreas de saúde e beleza (para cerca de 15 mil estabelecimentos), integração com redes sociais e uso de IA para digitalizar cardápios em bares e restaurantes. Veja como vão funcionar:

Cardápios digitais com ajuda da inteligência artificial

Com o uso da Inteligência Artificial (IA) do Google, basta uma foto do cardápio para que ele seja transformado em um menu digital completo, que aparecerá na seção "Cardápio" na Busca e no Google Maps. Após a digitalização, os empreendedores podem editar as informações do cardápio. O recurso, disponível em inglês e português, está sendo implementado no Brasil, um dos primeiros países a receber a funcionalidade. O acesso é feito por meio do Perfil da Empresa — selecionar a opção editar cardápio.

Integração de perfis em redes sociais

O objetivo desse recurso é ajudar a aumentar a visibilidade de restaurantes e de bares na Busca e no Google Maps. Os estabelecimentos poderão integrar seus perfis em redes sociais diretamente ao Perfil da Empresa. Com a integração, os consumidores poderão ter acesso às informações mais recentes postadas nas redes. O recurso estará disponível nas próximas semanas.

Parceria com a Abrasel

Uma parceria entre o Google e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) vai permitir a atualização do Perfil da Empresa de mais de 100 mil bares e restaurantes de todo o país até o fim do ano. O anúncio foi feito também durante o Google for Brasil 2024, em São Paulo. O objetivo é reunir informações dos estabelecimentos, incluindo cardápios digitais, links de redes sociais e números de contato, além de atualizar os horários de funcionamento.

Agendamento de consultas médicas, exames e salões de beleza

O Google também passou a disponibilizar a função de agendamento de consultas médicas e exames. Inicialmente, as plataformas contempladas são Dr. Consulta, Doctoralia, Melvi, Livance, a+Medicina Diagnostica/Grupo Fleury. No caso de salões de beleza, os agendamentos ocorrem por meio de integração com as plataformas Trinks, Quaddro e Prit, diretamente no Perfil da Empresa. Na primeira etapa da implementação, o Google traz a tecnologia para mais de 15 mil empresas dos setores de beleza e saúde.

Fale conosco por onde?

Outro recurso deve ser disponibilizado para as pequenas e médias empresas nas próximas semanas: elas poderão escolher o canal de mensagens preferido, seja via mensagens de texto (SMS), seja por WhatsApp, e disponibilizá-lo na Busca e no Maps. "Com essa nova experiência na Busca, estamos facilitando a conexão entre empresas e clientes, permitindo que as empresas compartilhem conteúdo das redes sociais diretamente na Busca e escolham o canal de mensagens preferido para interagir, tornando a comunicação mais eficiente e personalizada", afirma o vice-presidente global da Busca do Google, Bruno Pôssas.

Parceria com a Embratur

O setor de turismo também está contemplado nas parcerias com o Google. Desde o ano passado a gigante da tecnologia é parceira da Embratur para impulsionar pequenas e médias empresas do setor de turismo por meio de treinamentos que auxiliam os empreendedores na digitalização dos negócios.

A Embratur vai passar a incluir também listas com sugestões de lugares para visitar em pontos turísticos brasileiros.São Paulo e Rio de Janeiro já têm suas listas, e agora outras cidades ganharão a relação, que aparecerá junto às informações do local quando pesquisado pelos usuários da Busca.

Impacto social

Durante o evento anual, o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, reforçou que a empresa movimentou mais de R$ 188 bilhões na economia brasileira em 2023 por meio das plataformas Busca, Google Ads, Google AdSense, Google Play, Google Cloud e YouTube. O montante é calculado pela consultoria global Access Partnership com base em dados públicos.

A gigante da tecnologia também apoia uma série de projetos de impacto social, e Fábio Coelho anunciou que a empresa expandirá esses investimentos em 2024. Entre os projetos já contemplados estão: Descubra a Orquestra na Sala São Paulo, da Fundação Osesp; Bem Estar 60+, do Instituto Tecnológico e Vocacional Avançado (Iteva); Hospital Digital, do Hospital Pequeno Príncipe; Esportes Paralímpicos, do Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo; Plano Anual Vagalume, da Associação Vagalume; e o Amazônia das Palavras, do Acapulco Filmes Espaço Vídeo.

Coelho também anunciou no palco do Google for Brasil a chegada de dois cursos em português na biblioteca de treinamentos dos Certificados de Carreira do Google: Cibersegurança e Fundamentos em AI. Os cursos são criados pelo Google e hospedados na plataforma de educação Coursera. O Google vai doar ainda 70 mil bolsas de estudo, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), visando a formação de estudantes jovens e adultos de grupos socialmente mais vulneráveis. "No Google a gente acredita que quando investimos nos sonhos da pessoas ajudamos no desenvolvimento do país", afirmou o presidente.

