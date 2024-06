Enchentes no RS provocam aumento no preço de alimentos, gás e gasolina

A maior tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul provocou aumento da inflação na capital gaúcha. Em maio, ápice das inundações, a inflação na região metropolitana de Porto Alegre chegou a 0,87%, quase o dobro do índice nacional, que ficou em 0,46%. As informações são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (11/6).

De acordo com o índice, a capital gaúcha foi a que apresentou maior variação entre maio (0,87%) e abril (0,64%) nos valores de produtos. O que mais pesou no bolso dos gaúchos foi a alta da batata inglesa (23,94%), do gás de botijão (7,39%) e da gasolina (1,80%).

A pesquisa do IPCA foi a maior parte (65%) remota, devido às enchentes em praticamente todo estado. De acordo com os organizadores, nem todos subitens puderam ser coletados por telefone ou pela internet, como foi o caso das hortaliças e verduras. O Correio já havia adiantado que as categorias são as que mais foram impactadas pelas chuvas na agricultura familiar.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 1º de maio a 29 de maio de 2024 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de março a 30 de abril de 2024 (base). O indicador se refere às famílias com rendimento monetário de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país.