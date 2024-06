Caso Leonardo Rodrigues: o que se sabe sobre morte do jovem após encontro em app

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a morte de Leonardo Rodrigues Nunes, um jovem de 24 anos que foi encontrado baleado na quinta-feira (13), na Vila Natália, zona sul da capital paulista. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de homofobia. Leonardo havia marcado um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento na noite de quarta-feira (12) e por precaução, compartilhou sua localização com um amigo e combinou um horário para retornar.

Quando não respondeu no horário combinado, o amigo do jovem registrou uma ocorrência por desaparecimento na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Após o registro do desaparecimento, os amigos de Leonardo tentaram rastrear o homem com quem ele havia marcado o encontro, mas descobriram que o perfil do aplicativo havia sido apagado.

Procura por Leonardo

A localização do celular de Leonardo indicava que ele estava em uma favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Sem notícias do jovem, seus amigos começaram a procurá-lo em hospitais da região. Foi no Pronto Socorro do Hospital Ipiranga que eles descobriram que uma pessoa baleada havia sido atendida na madrugada do dia 13.

Leonardo não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar nas investigações.

Vítima de homofobia

A polícia segue investigando se o crime foi motivado por homofobia, enquanto a comunidade LGBTQIA+ de São Paulo cobra justiça e segurança. No X (antigo Twitter), a hashtag #justicaporleo foi criada para demonstrar apoio ao caso.

Velório e sepultamento

O velório e sepultamento de Leonardo ocorreu neste sábado (15) no Cemitério Parque dos Pinheiros, na Vila Nova Galvão, zona norte da capital.

Amigos e familiares lamentam a perda

Nas redes sociais, amigos e familiares de Leonardo lamentam a perda e buscam respostas sobre as circunstâncias de sua morte. “Meu coração sangra de receber uma notícia monstruosa dessa. Meu filho era uma pessoa maravilhosa. Um ser humano iluminado, incapaz de fazer maldade a qualquer pessoa ou animal. Essa luta agora é minha, aliás é nossa. Comunidade Lgbt vamos pra cima”, escreveu Adriana, mãe de Leonardo em uma postagem no X.

JUSTIÇA POR LEO. Meu coração sangra de receber uma notícia monstruosa dessa. Meu filho era uma pessoa maravilhosa. Um ser humano iluminado, incapaz de fazer maldade a qualquer pessoa ou animal. Essa luta agora é minha, aliás é nossa. Comunidade Lgbt vamos pra cima.