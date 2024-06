Tragédia no Rio Grande do Sul: Guaíba volta a despertar atenção

Com as chuvas que chegaram ao Rio Grande do Sul no último fim de semana, o nível do Guaíba aumentou 30cm nas últimas horas e atingiu, ontem, a marca de 2,85m, segundo a medição feita pelo o Serviço Geológico do Brasil (SGB). Porém, de acordo com a última previsão feita pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), o lago deve seguir a tendência de alta e ultrapassar amanhã a cota de alerta.

As chuvas no fim de semana atingiram precipitações entre 100mm e 200mm, superando a média histórica para junho. A Metsul Meteorologia informa que, nas próximas 48h, o índice pluviométrico continuará intenso e pode atingir 288mm em Cambará do Sul.

A MetSul também emitiu alerta para cheias de rios que são afluentes do Guaíba. A projeção é de uma elevação acentuada, em um curto espaço de tempo, nos rios Taquari e Caí — ambos estão acima da cota de inundação, sobretudo o Taquari, que está em 23,80m, 8,80m acima do ideal. No caso do Jacuí, que forma 84,6% do Guaíba, a resposta para a cheia é mais lenta, apesar de estar acima da cota de alerta (5,89m).

O governador Eduardo Leite determinou o envio de equipes de resgate para os vales do Caí e do Taquari, além da Serra e do Litoral Norte devido ao risco de novas enchentes. A Defesa Civil estadual emitiu alerta para as quatro regiões até amanhã.

"Estamos deslocando guarnições e equipamentos e embarcações da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estão mobilizadas. Também buscaremos o apoio das Forças Armadas, pedindo que coloquem aeronaves e embarcações nessas localidades. Nosso foco é garantir a segurança das pessoas e preservar vidas", disse Leite. (Colaborou Mayara Souto)

*Estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi

