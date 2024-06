Astronauta publica foto noturna de São Paulo vista do espaço

Uma imagem noturna do estado de São Paulo vista da Estação Espacial Internacional (ISS) foi publicada neste domingo (16/6), por Don Petit, astronauta da Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa).

A foto noturna de São Paulo foi feita em maio de 2003, durante a primeira missão espacial de Pettit, a Expedição 6. Na época, a tripulação viajava a bordo do ônibus espacial Endeavour.

Se tudo der certo, o astronauta participará da Expedição 72 e, talvez, consiga fazer uma nova foto de São Paulo, mostrando as transformações que da capital passou ao longo de 11 anos.

"A iluminação mais antiga de vapor de mercúrio é vista como azul-esverdeada na parte mais antiga e central da cidade, enquanto a iluminação de vapor de sódio amarela aparece nas regiões mais novas ao redor. A região costeira de Santos mostra uma borda abrupta de iluminação no Oceano Atlântico", escreveu na publicação.

Sao Paulo, Brazil at night, showing a patchwork of mercury VS sodium vapor lighting visible from @Space_Station.



Older mercury vapor lighting is seen as blueish-green in the older, center part of town while yellow sodium vapor lighting appears in the newer surrounding regions.… pic.twitter.com/uDFDToP6iR