Tutores de cães penduram cartazes para alertar sobre grama envenenada em BH

Tutores de cachorros colocaram cartazes nos postes da Rua Ulisses Marcondes Escobar, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira, para alertar outros donos de cães sobre possível grama com veneno. O alerta foi motivado por casos de animais que passaram mal e apresentaram sinais de envenenamento após passeio pelo bairro.





“Senhores tutores de cães, cuidado, grama envenenada. Estamos unidos e atentos. Denuncie!”, diz o cartaz. Esta semana, uma moradora do Buritis relatou que seus dois cachorros sofreram intoxicação. De acordo com ela, que preferiu não se identificar, no último dia 6, ela saiu com os animais como de costume. Porém, no mesmo dia, o cachorro macho, de 14 anos, passou a espirrar e lamber as patas desesperadamente.

No dia seguinte (7/6), o cão teve de ser internado logo pela manhã, pois estava com febre. Poucas horas depois, o outro cachorro, uma fêmea de 16 anos, também apresentou um quadro de intoxicação e teve que ser internada. Ambos ficaram internados por seis dias recebendo medicação e, como sequela da intoxicação, tiveram disfunção renal e infecção urinária. Agora, a dona dos animais sente medo de passear com os animais na rua. “Então, de agora para frente, meus cachorros são do colo para o carro, do carro para dentro de casa”, afirmou a tutora.

Para ela, a situação é um absurdo. Mesmo sem saber se a substância na calçada do prédio em questão foi colocada na intenção de envenenar cachorros, ela desconfia que a atitude possa ter sido tomada por pessoas que não gostam de animais. No entanto, há a hipótese de que alguma substância tenha sido colocada para controle de insetos.

A tutora dos dois cachorros idosos não foi a única a denunciar. De acordo com a consultora de imagem Anita Rezende, um de seus animais, de 2 anos, comeu um punhado de grama em frente a um dos prédios das Ruas Ulisses Marcondes Escobar e Fidelis Martins e, ao voltar para casa, começou a vomitar.

No último domingo (16/6), o cão de Anita apresentou sangue nas fezes, e a responsável o levou a uma clínica veterinária, onde foi constatado o envenenamento. O cachorro tomou soro e medicação e foi liberado nessa segunda-feira (17/6), mas, segundo a consultora, ele se encontra prostrado. “Hoje foi a primeira vez que ele voltou a comer ração, mas come só um pouquinho. Ele só quer saber de ficar escondidinho debaixo do fogão. Ele mudou completamente”, disse a consultora de imagem.

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa