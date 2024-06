Acidente grave entre ônibus e carreta deixa feridos e fecha MG-030

Acidente com ônibus e carreta fechou o trânsito no sentido Nova Lima/BH, na MG-030 - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um acidente entre um ônibus e uma carreta interditou o trânsito na MG-030, no sentido Nova-Lima/BH, nesta manhã de segunda-feira (24). Há pelo menos quatro pessoas feridas. A carreta, que carregava grama, está tombada na pista e o ônibus, colado, logo atrás. A carga está espalhada pela pista na altura do Bairro Vale dos Cristais, em Nova Lima, Grande BH.



O acidente aconteceu por volta das 6h, e envolveu o ônibus da linha 3832. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão tombou na frente do coletivo, que não conseguiu frear para evitar o impacto.

Houve um princípio de incêndio na carreta após a batida. Duas horas depois e a pista continua interditada. O engarrafamento já é de quilômetros em direção à Capital.

A Polícia Militar está no local. Eles informaram que uma mulher, de 35 anos, entrou em trabalho de parto no meio do engarrafamento e está sendo ajudada pelos bombeiros.

