Enfermeira que passou uma semana desaparecida tem vício no Jogo do Tigrinho

Mãe de Gabriely contou que filha tem R$ 20 mil em dívidas por conta do Jogo do Tigrinho - (crédito: Redes sociais / divulgação)

Após passar uma semana desaparecida, a enfermeira Gabriely Sabino, de 23 anos, foi localizada no Mato Grosso do Sul. Moradora de Piracicaba (SP), ela diz ter ido encontrar uma mulher que conheceu pela internet. A mãe da jovem contou, em entrevista ao Estadão, que a filha tem um vício no Jogo do Tigrinho e já acumula R$ 20 mil em dívidas por causa das apostas on-line.

O advogado da família, José Oscar Silveira, contou ao g1 que a jovem está “viva e em segurança” e negou que o desaparecimento tem ligação com o Jogo do Tigrinho. “Esse assunto [dívida em jogos on-line] surgiu por especulações pela falta de informações durante esses dias. Ela não confirmou nada sobre isso, ao menos por ora. A mãe ventilou isso, mas a menina não confirmou, ao menos até o momento”, destacou.

Foi a própria Gabriely quem entrou em contato com a família, na última sexta-feira, pedindo para que os pais fossem buscá-la no aeroporto de Guarulhos no sábado de manhã. A família temeu uma emboscada, mas encontrou a jovem bem.

A jovem diz ter ido visitar uma senhora que conheceu pela internet que a chamou para passar um tempo no Mato Grosso do Sul. A enfermeira diz que passava por um surto depressivo e que não comunicou para a família. “No surto, ela pegou o avião e foi pra lá sem dar recado. A família estava preocupada porque ela via todas as mensagens no celular e nos stories, mas não respondia", afirmou o advogado.

A enfermeira não tinha lesões ou marcas de agressão de qualquer natureza. O desaparecimento de Gabriely era investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba.

Jogo do Tigrinho

Conforme a mãe contou ao Estadão, a filha teria pagado parte da dívida com o cartão de crédito da cunhada. O restante, ela teria conseguido com agiotas.

Gabriely desapareceu no último dia 14, quando câmeras de segurança registraram que ela estacionou o carro perto da rodoviária da cidade, de onde embarcou para a capital paulista.