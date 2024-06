Tia e sobrinho matam homem menos de um minuto depois de anúncio de assalto

Tia e sobrinho balearam e mataram um homem de 21 anos que invadiu o imóvel da família em Guarujá (SP) e anunciou um assalto. As armas estavam em cima da mesa no momento em que o criminoso entrou e a reação durou menos de um minuto. O outro comparsa que estacionava a motocicleta fugiu após ouvir os disparos vindos de dentro da casa. As informações são do g1.

A família tem o registro de três armas de fogo. O homem que invadiu a casa tinha passagens na polícia por roubo, receptação, porte ilegal de arma e violência doméstica.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que um inquérito policial foi instaurado. O caso foi registrado como tentativa de roubo e homicídio com a excludente de ilicitude de legítima defesa na Delegacia de Guarujá.