Vídeo: sete detentos fogem de presídio em cidade mineira

Imagens de câmera de segurança de um comércio da cidade mostram o momento em que detentos, ainda com uniforme do Presídio de Boa Esperança, furtam um carro que estava estacionado na rua - (crédito: Redes Sociais / Divulgação)

Ao menos sete detentos fugiram do Presídio de Boa Esperança, no Sul de Minas Gerais, na noite desta terça-feira (25/6). Imagens de câmera de segurança de um comércio da cidade mostram o momento em que os homens, ainda com uniforme da instituição, furtam um carro que estava estacionado na rua. A informação foi confirmada pelo batalhão da Polícia Militar no município.

Leia também: Vizinho atira contra casal gay e grita ofensas homofóbicas no RJ

A fuga teria acontecido por volta das 19h, durante a troca de turno dos policiais penais da unidade. Os detentos seriam de alta periculosidade e quebraram o muro da unidade penal. Três dos fugitivos já foram recapturados.

Nas imagens, que o Estado de Minas teve acesso, é possível ver os homens correndo por uma das ruas da cidade à procura de veículos. Eles tentam entrar em um carro prata, mas não conseguem. Em seguida, adentram um carro com carroceria e fogem. Um homem tenta pará-los, em vão.

A reportagem entrou em contato com o Presídio de Boa Esperança, no entanto, nenhuma informação sobre possíveis prisões foram repassadas. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também foi procurada, porém, até a publicação desta matéria, não houve resposta.