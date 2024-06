Primeira onda de frio do inverno vai ser neste fim de semana

A primeira frente fria do inverno inicia no próximo fim de semana e vai provocar uma queda brusca nas temperaturas. A região mais atingida será, principalmente, o Sul, com condições de geada ampla nos três estados.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias, a Região Sul do Brasil terá temperaturas mais baixas e registro de geada forte. Essa condição acontece devido a passagem de uma frente fria, entre a sexta-feira (28) e o sábado (29), acompanhada de uma forte e ampla massa de ar de origem polar, aliada ao ar frio e seco.

No decorrer da passagem da frente fria, a formação de áreas de instabilidade pode provocar chuva região norte do Rio Grande do Sul, e entre Santa Catarina e o Paraná.

Segunda o Climatempo, está será a primeira queda acentuada de temperatura do inverno de 2024, com frio intenso em São Paulo e no Rio de Janeiro, podendo até registrar recordes de temperatura entre domingo e a próxima segunda-feira (1º/7).

As temperaturas serão muito reduzidas neste período, com previsão de geada generalizada entre o centro-sul e leste do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul [parte roxa mostrada no mapa].

Entre o sul do Mato Grosso e a faixa leste do estado de São Paulo, as temperaturas ficarão reduzidas, abaixo da normalidade para este período, o que é comum quando massas de ar geladas [parte azul escuro mostrada no mapa]. Já a queda na temperatura não será tão expressiva, mas entre a faixa leste do Acre e o sul do Espírito Santo [parte azul clara mostrada no mapa].