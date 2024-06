Influencer suspeito de maus-tratos: menina com paralisia é levada para avó

O infuenciador Igor Viana, investigado por suspeita de maus-tratos contra a filha de 2 anos em Anápolis (GO), prestou depoimento à polícia na quarta-feira (26/6) e afirmou que as ofensas que fazia contra a menina eram ironias para gerar engajamento na internet. Nas redes sociais, Igor compartilhava momentos em que debochava da criança, que tem paralisia cerebral. A menina foi levada para a casa do avó paterna pelo Conselho Tutelar.

"Ele confirma que havia um combinado entre ele e a mãe da menina para produzir um tipo de conteúdo simulando brigas e confusões na intenção de engajar seguidores", ressaltou a delegada Aline Lopes, ao g1.



Além disso, segundo a investigação, Igor inventava histórias sobre a família para pedir doações aos seguidores. O dinheiro arrecadado não era destinado à menina de 2 anos, mas sim usado para benefício dos pais.

"Minha filha não tem pix, então se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidade de serem supridas. Também sou um ser humano. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta", admitiu Igor ao g1.

Em um dos vídeos alvo da investigação, o pai inferioriza a menina por ser uma pessoa com deficiência. Igor grava a filha e pede para ela ir ao mercado para ele. Como ela não responde, ele se irrita e diz "menina inútil do c*****".

A mãe da criança, Ana Vitória, também é suspeita de desvio de dinheiro e pode responder por omissão, caso sejam confirmadas as autorias dos crimes pelos quais Igor é investigado — já que, como mãe, não teria impedido o acontecimento dos atos criminosos. Segundo a defesa da mãe da criança, a mulher é inocente e se apresentou à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) para prestar esclarecimentos sobre o caso.



O Correio não conseguiu localizar a defesa de Igor Viana. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.