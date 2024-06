Cantinho e Paredes: cachoeiras revelam belezas da Chapada dos Veadeiros

A Chapada dos Veadeiros não cansa de surpreender os turistas com encantos naturais deslumbrantes. Vez ou outra, mesmo os visitantes mais assíduos se deparam com atrativos ainda poucos conhecidos. Uma recente novidade aberta ao público são as cachoeiras do Cantinho e Paredes, localizadas no município de São João d'Aliança-GO, em fazenda administrada pela empreendedora em ecoturismo Zéria Severo. A região pode ser definida como um oásis de Cerrado banhado pelas águas volumosas dos rios Cachoeirinha e Buritizinho. Além dos passeios pelas trilhas e dos mergulhos refrescantes em poços espaçosos, há um circuito de escalada em paredões rochosos que promete deixar a experiência ainda mais emocionante.

O acesso se dá por uma estrada vicinal a partir da G0-118. São cerca de 40km de terra, mas em boas condições de tráfego. A paisagem ao longo do caminho revela um duro desafio encarado pelo Cerrado. As lavouras de monocultura se estendem até o horizonte: a pujança econômica agrícola silencia a beleza nativa. Ao se aproximar da fazenda das irmãs Zéria e Joinha, no entanto, o cenário muda drasticamente. Uma ampla vegetação de Cerrado domina o terreno. Mais alguns minutos por uma trilha repleta de flores e indícios de ativa fauna silvestre, a primeira grande atração se apresenta aos olhos: a majestosa Cachoeira do Cantinho, cercada por monumentais pedras negras, fascina em altura e volume d'água.

"Toda a fazenda tem 80 hectares. É uma gestão compartilhada entre mim e minha irmã, Joinha. Cerca de 90% por cento da propriedade está preservada com Cerrado, grande parte em reposição natural, pois antes eram pastagens. Mas está quase tudo recoberto. Somos um grande corredor para os animais silvestres, podendo visualizar várias espécies de pássaros, como também cutia, capivara, lontra, entre outros. Além de grande variedade da flora, inclusive as medicinais", explica Zéria Severo.

Zéria Severo. Cachoeira das Paredes, na Chapada dos Veadeiros, em São João d'Aliança-GO (foto: Mônica Rodrigues/Divulgação)

Uma segunda trilha, um pouco mais longa, com cerca de 3km, leva a outra incrível atração natural. Ao longo do percurso, sempre à margem do curso d'água, é possível aproveitar vários pontos de banho, além de apreciar um cenário deslumbrante, com montes rochosos e muita vegetação nativa. O ar traz um perfume delicado das ervas terapêuticas do Cerrado, enquanto o Sol acalenta a pele dos caminhantes. Após a curva do rio, onde se encontram Cachoeirinha e Buritizinho, um pouco mais adiante, está a suntuosa Cachoeira das Paredes: um romântico refúgio para os amantes da natureza.

"Cuidamos deste território desde 2000, uma luta. O grande desafio é o pertencimento da comunidade local, os munícipes ainda não entenderam o poder do reconhecimento do potencial que temos em nossa cidade. Outro desafio é a monocultura. Apesar de trazer desenvolvimento econômico, deixa a triste imagem de degradação, poluição invisível por meio dos agrotóxicos e a grande devastação das espécies nativas", comenta Zéria.



A proprietária da fazenda recorda com saudosismo a primeira impressão que teve quando conheceu as cachoeiras — há mais de 35 anos —, descreve investimentos recentes em acessibilidade e explica detalhes para aproveitar ainda mais o passeio. "Como é maravilhoso o poder da natureza. Sinto até hoje, olhando para aquela exuberância. Quando eu cheguei aqui, ela já existia. Vou embora na esperança de que continue linda e respeitada por muito tempo. A maioria dos visitantes não imagina ver tamanha força, ficam surpresos com a energia presente. Cantinho é exuberante e Paredes, romântica", conta Zéria. "A segunda não tinha uma trilha demarcada. Agora, sinalizamos, é só seguir as plaquinhas do caminho para encontrar essa linda cachoeira, com direito à piscina tranquila e, se for aventureiro, poderá escalar as paredes e ir de encontro com outro poço e uma queda d'água mais linda ainda. Requer força e boa musculação para subir nas pedras. A escada é da própria natureza", completa.

Quem visita o local parece aprovar e recomenda a experiência. É o caso da bióloga e consultora em políticas ambientais Naiara Campos, que se surpreendeu com a região, mesmo sendo uma antiga frequentadora da Chapada dos Veadeiros. "O acesso é um pouco difícil, o Cerrado está totalmente destruído no entorno da fazenda, mas as cachoeiras são lindas. Talvez, seja essa uma leitura interessante: apesar de uma travessia árida, há um paraíso nos aguardando. Por isso, é importante apoiar o trabalho das irmãs Zéria e Joinha, mulheres conscientes e corajosas, que dedicam uma vida à proteção ambiental e compartilham esse patrimônio conosco", reflete.

Guia de turismo, Mônica Rodrigues tem organizado grupos para visitar o local e também revela satisfação com a vivência nos atrativos naturais. "É um santuário ecológico, rico em conservação, Cerrado de vasta beleza. Duas cachoeiras de características únicas, sendo até difícil escolher a mais bonita. Cantinho tem o maior volume em São João d'Aliança. Selvagem define bem a imponência da queda. Uma barulhada sem fim. Perturbadora e atraente. Linda demais! Paredes tem quatro piscinas naturais incrustadas na serra. Banhada pelo Rio Buritizinho, em um tom de verde bastante convidativo, dificilmente o visitante resistirá a um mergulho. Rústico, para quem gosta de desbravar o Cerrado mais original", comenta.

Além dos banhos nas cachoeiras, uma nova atividade incrementa a visita ao local. Em parceria com a Rupestre Escalada, foram desenvolvidos radicais e desafiadores circuitos para os praticantes da modalidade esportiva. À frente do projeto, Márcio Barros explica a aventura. "É uma escalada em quartzito. O local tem potencial gigante para escalada esportiva, com corda. Tem uma via de 5 graus (considerada fácil). Uma de sexto grau e uma de 7a, que são consideradas de dificuldade média. Uma 7b e uma 8c, classificadas como difíceis. Tem três setores em desenvolvimento. O primeiro setor, com as vias mais fáceis, está a 1,5km da sede. As vias mais difíceis, no Buritizinho e Paredes, ficam a 2,7km da sede. Local de difícil acesso e resgate. Bem selvagem, com animais e rastros de bichos grandes, como onça e anta. Na semana passada, topamos com uma cascavel enorme", descreve.

Apesar da evidente beleza da região e do potencial de desenvolvimento ecoturístico, a proprietária da fazenda se queixa da falta de apoio governamental para facilitar as atividades. As últimas chuvas, por exemplo, provocaram alguns danos na estrada, mas até agora, após meses de seca, ainda não foi feita uma devida manutenção. "Sinto-me como uma formiguinha, fazendo o que está ao meu alcance, solitária, mas na certeza de que estou cumprindo meu papel de guardiã. Você colhe o que planta e, neste momento de transição, me apoio na fé. Apesar de muita gente correndo atrás do ter, ainda tem quem valoriza o ser. Todos nós, pequenos empreendedores no turismo, estamos sem apoio, ainda não há política pública voltada para nossa causa, não somos integrados com a gestão de turismo, falta comunicação, participação", reclama Zéria Severo.



SERVIÇO:

Cachoeiras do Cantinho e Paredes: visitação mediante agendamento prévio (62-9846-1082). Ingresso a R$ 35 por pessoa.

Rupestre Escalada: 61-8132-2445