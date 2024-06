Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (28/6), cinco loterias: os concursos 6467 da Quina; o 2681 da Dupla Sena; o 3141 da Lotofácil; o 2640 da Lotomania e o 563 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Confira os resultados:

Quina

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09 20 - 24 - 34 - 39 - 42 no primeiro sorteio; 05 - 15 - 21 - 41 - 45 - 49 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 3.141.514,82 e de R$ 77.239,16 no segundo sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1.634.974,54, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 03 - 08 - 10 - 16 - 20 - 22 - 23 - 35 - 36 - 50 - 55 - 61 - 66 - 67 - 74 - 75 - 80 - 82 - 87.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 4

Coluna 3: 7

Coluna 4: 4

Coluna 5: 7

Coluna 6: 3

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.