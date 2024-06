Americanas: juiz manda ex-diretora Anna Saicali se entregar

A ex-diretora das lojas Americanas Anna Christina Ramos Saicali segue com o mandato de prisão aberto no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), na tarde deste sábado (29/6). Com um pedido expedido pelo juiz Marcio Muniz da Silva Carvalho, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na quarta-feira (26/6), ela é investigada por participar de fraudes envolvendo a grande holding varejista brasileira.

Anna está em Portugal e é esperado que ela retorne ao Brasil neste domingo (30/6), após o magistrado estabelecer duas condições para substituir o pedido de prisão preventiva. A primeira, que ela se apresente à polícia no aeroporto de Lisboa, e a segunda, que assim que chegar ao país, a executiva entregue o passaporte para ser apreendido.

De acordo com o BNMP, a executiva é procurada pelo crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613, 1º de 1998). Segundo a Polícia Federal (PF), dois mandados de prisão preventiva, um para Miguel Gutierrez, ex-CEO das Lojas Americanas, e outro para Anna Saicali, além de 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas, foram expedidos esta semana pela justiça do Rio de Janeiro.

Neste sábado (29/6), o ex-CEO das lojas Americanas Miguel Gutierrez foi solto em Madri, na Espanha. Ele ficou preso por um dia após se apresentar à justiça para prestar depoimento no país em que mora desde o ano passado. O empresário também tem nacionalidade espanhola.

Nomeada “Operação Disclosure”, a investigação iniciada em janeiro de 2023 começou após a empresa Americanas ter comunicado a existência de inconsistências contábeis e um rombo patrimonial estimado, inicialmente, em aproximadamente R$ 25 bilhões.