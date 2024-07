Ponte arrastada enquanto prefeita gravava vídeo será reconstruída; Veja

Enquanto a prefeita de Santa Tereza (RS), Gisele Caumo (PP), gravava um vídeo alertando sobre os riscos dos temporais que atingiam o munícipio gaúcho uma ponte que dava acesso a comunidades do interior foi arrastada e levada pela enxurrada. O fato ocorreu em 30 de abril e foi uma das primeiras imagens que mostraram o desastre ambiental que assolou o Rio Grande do Sul.

Dois meses depois, a ponte destruída pelas fortes chuvas passará por reconstrução. O município está estudando a elaboração de um orçamento para iniciar as obras.

Veja o vídeo:

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Santa Tereza não registrou mortes por causa das enchentes, mas é um dos 478 municípios gaúchos afetados. As chuvas destruíram e interditaram diversos pontos da cidade.

Na semana passada, as chuvas acumuladas fizeram o rio Taquari, que banha Santa Tereza, chegar a 16 metros de cota. A parte baixa do município foi atingida pela água, que deixou 68 moradores desalojados.