Cavalcante: R$ 3 milhões serão investidos em valorização de quilombolas

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e a prefeitura de Cavalcante (GO) firmaram convênio para promoção do desenvolvimento sustentável do município. A iniciativa vai liberar R$ 3 milhões para que a cidade, localizada na região da Chapada dos Veadeiros, invista em ações de qualificação tecnológica para valorizar as práticas produtivas na comunidade quilombola Kalunga.

O documento foi assinado pelo secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC Rodrigo Rollemberg, na última sexta-feira (28/6).



O convênio irá possibilitar o fomento ao Turismo Sustentável de Base Comunitária e a aquisição de maquinários, equipamentos, implementos, materiais, insumos e serviços para a estruturação produtiva de cadeias da mandioca, arroz, baru e óleos. Além disso, a ação também possibilitará a qualificação tecnológica e o acompanhamento técnico para a valorização das práticas produtivas da comunidade quilombola Kalunga.











“Sabemos da importância desses projetos para que a gente possa garantir o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, gerar renda e negócios mas, ao mesmo tempo, preservar esse bioma fantástico, maravilhoso e indispensável que é o cerrado”, afirmou Rollemberg.

Ao todo, o território Kalunga está presente no perímetro de três municípios no estado de Goiás: Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre de Goiás. A comunidade Kalunga é o maior território de descendentes quilombolas do Brasil. O município de Cavalcante também abriga atrativos naturais, como trilhas e cachoeiras.

O convênio terá a vigência de 18 meses e os recursos aplicados são provenientes de emenda parlamentar do senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Além disso, durante o anúncio do convênio, o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciaram a abertura do novo Portão Norte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros por Cavalcante, que vai receber o Instituto Federal de Educação anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).