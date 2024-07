Brasil tem 2 parques de diversão em lista de melhores do mundo; veja

Uma pesquisa recente do site de recomendações Trip Advisor revelou que o Brasil conseguiu emplacar dois parques no top 10 dos melhores do mundo. O Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina, alcançou a quarta posição na lista, duas posições abaixo da que ocupou no ranking de 2023, enquanto o Beach Park, no Ceará, ficou em sexto lugar.

A liderança do ranking ficou com a Disneyland Paris, seguida pelo Siam Park, em Tenerife, na Espanha e em terceiro lugar, o Ferrari World Abu Dhabi, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A lista, que frequentemente gera controvérsias por relegar outros parques famosos da marca Disney nos Estados Unidos a posições inferiores, destacou o Magic Kingdom na 13ª colocação, atrás de atrações como Dollywood, um parque temático em homenagem à cantora Dolly Parton.



O Trip Advisor baseia seu ranking nas avaliações deixadas pelos turistas em sua página, motivo pelo qual o prêmio é chamado de "Travelers' Choice" ("Escolha dos Viajantes", em inglês). A lista completa lista 20 nomes e a plataforma também divulga outras categorias, como os melhores lugares do mundo para visitar, onde destinos brasileiros também são frequentemente mencionados.



Confira a lista completa:

1) Disneyland Paris (Marne-la-Vallee, França)

2) Siam Park (Tenerife, Espanha)

3) Ferrari World Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirados Árabes)

4) Beto Carrero World (Penha-SC, Brasil)

5) Waterbom Park (Kuta, Indonésia)

6) Beach Park (Aquiraz-CE, Brasil)

7) Puy Du Fou (Les Epesses, França)

8) Alton Towers Resort (Alton, Reino Unido)

9) Walt Disney Studios Park (Marne-la-Vallee, França)

10) Dollywood (Pigeon Forge, Tennessee, EUA)

11) Heide Park (Soltau, Alemanha)

12) The Milky Way Adventure Park (Clovelly, Reino Unido)

13) Magic Kingdom Park (Bay Lake, Flórida, EUA)

14) Fun Spot America (Kissimmee, Flórida, EUA)

15) Universal Studios Singapore (Sentosa Island, Singapura)

16) Aquafollie (Caorle, Itália)

17) Lost World Of Tambun (Ipoh, Malásia)

18) Parque Terra Mágica Florybal (Canela-RS, Brasil)

19) Legoland Billund (Billund, Dinamarca)

20) Drayton Manor Theme Park (Tamworth, Reino Unido)

