Ladrão cai de telhado de casa e apanha de trabalhadores; veja

Uma tentativa de furto a uma casa em plena luz do dia foi frustrada por trabalhadores em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Eles seguraram o invasor depois que o homem caiu do telhado do imóvel onde estava. Imagens de câmeras de segurança mostram a invasão e a briga.



O suspeito foi detido pela invasão e tentativa de furto.

O caso aconteceu no Bairro Umuarama, na Zona Leste da cidade do Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (3/7). Em um dos vídeos que flagraram o suspeito, ele está em cima de contêiner de lixo, que é usado para facilitar a entrada na casa pelo muro.



O homem sobe no telhado da residência, que estava vazia, e é flagrado também por trabalhadores e moradores da região. Eles tiram o contêiner para dificultar a volta do invasor, que cai da cobertura da casa.

No momento mais tenso da tentativa de furto frustrada, o suspeito parte para cima dos homens, que o aguardavam na rua. Pelo menos quatro deles o atacam, e todos trocam socos.



A essa altura, a Polícia Militar (PMMG) já havia sido acionada. O homem é contido, e os militares chegam ao local.