Relógio de R$ 100 mil é esquecido no raio-X do aeroporto de Fortaleza

Relógioe squecido no raiio-x do aeroporto é avaliado em R$ 100 mil - (crédito: SSPDS/CE)

Um relógio de luxo, avaliado em R$ 100 mil, foi esquecido durante a revista do raio-x do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. O item foi achado por um passageiro, que encontrava-se em João Pessoa. A devolução do acessório ocorreu na sexta-feira (5/7).

A devolução do relógio ocorreu na Delegacia do Aeroporto de Fortaleza. A vítima mora nos Estados Unidos, e estava em Fortaleza embarcando com destino a São Paulo, quando esqueceu o item no raio-x. A Delegacia do Aeroporto identificou a pessoa que havia se apropriado da joia. Ela estava na cidade de João Pessoa. O relógio foi devolvido pela pessoa dentro do prazo legal.