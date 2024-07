Peão morre ao ser pisoteado por touro em rodeio no MS; veja o vídeo

Um peão morreu após ser pisoteado por um touro, durante um rodeio realizado na segunda-feira (8/7), na cidade de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul (MS). A vítima era de Junqueirópolis, em São Paulo, tinha 36 anos e se chamava Fabiano Pinheiro Rocha.

No momento do acidente, ele competia competia no rodeio. Fabiano completou oito segundos em cima do touro depois da porteira ser aberta. O animal o derrubou o competidor e o pisoteou nas costas, perto do pescoço. As imagens mostram que Fabiano ainda levanta e sobe na porteira. No entanto, ele passou mal e morreu no caminho para o hospital.

A ocorrência será investigada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Veja o momento do acidente: