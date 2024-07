Peixe tenta devorar iguana e acaba entalado; veja o vídeo

Uma cena inusitada foi registrada por um grupo de amigos no Rio Araguaia, próximo a Barreira do Campo (PA), cidade que faz divisa com o Tocantins. Um peixe da espécie pirarara ficou entalado após tentar engolir uma iguana. Para comprovar que essa não era apenas uma história de pescador, o grupo fez questão de registrar o momento em vídeo.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o peixe com a barriga visivelmente inchada e se debatendo na água. Os pescadores, ao capturar o animal, iniciam um diálogo curioso para descobrir o que havia dentro dele. "Ele engoliu uma arraia." "É uma cobra, é uma cobra." "Pega no rabo dela, moço. 'Núss', ó a barriga dele." "É iguana, olha o rabo."

Em entrevista concedida ao portal g1, o empresário Eduardo Motta contou que o peixe, um pirarara de aproximadamente um metro, estava em apuros. "O peixe já estava se debatendo na água com a barriga para cima. Se a gente não vê, o Pirarara ia morrer junto com a iguana. Aí, graças a Deus, deu a vida para ele novamente. O tamanho do peixe eu creio que é de 80 centímetros a um metro. E a iguana eu creio que deve ser de 50 a 60 centímetros", contou Eduardo.

O empresário e os amigos, naturais de Coromandel e Sete Lagoas, Minas Gerais, se reúnem anualmente para acampar e pescar no Rio Araguaia. No dia 1º de julho, enquanto se dirigiam ao acampamento, avistaram o peixe em dificuldades na beira do rio. "A gente estava subindo o rio para chegar até o acampamento aonde íamos ficar. E perto do acampamento a gente avistou o peixe batendo, na beira do rio. Quando fomos ver o peixe tinha engolido a iguana quase do tamanho dele", relatou Eduardo.

É possível observar que após especularem sobre o que estaria acontecendo, o grupo conseguiu puxar o animal para dentro do barco. As imagens mostram que, ao puxar a iguana para fora do peixe, a cauda do réptil se quebra, um mecanismo de defesa natural do animal. Os pescadores continuaram a puxar a iguana até conseguirem removê-la completamente, mas já sem vida.

Segundo Eduardo, um dos amigos dedicou cerca de 15 minutos para ajudar o peixe a se recuperar antes de soltá-lo novamente no rio. "A gente conseguiu tirar, por mais que machuca por dentro. Só que depois a gente ficou uns 15 minutos até o pirarara respirar de novo e ele foi embora com vida. Para mim foi uma situação diferente, todos nós ficamos impressionados e gratos e felizes ao mesmo tempo, de ter dado a vida de volta para o peixe", concluiu o empresário.