Dunga e a mulher ficam feridos após capotagem na Grande Curitiba

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, e a mulher, Maria José Ferreira, sofreram um acidente de carro na tarde deste sábado (13/7) na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O veículo em que eles estavam capotou, causando ferimentos leves ao casal.

O acidente ocorreu por volta das 12h30, no km 39 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Dunga e a mulher estavam conscientes no momento do atendimento e foram levados ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

Dunga sofreu ferimentos leves (foto: Kevork Djansezian/AFP)

A PRF informou que os dois sofreram ferimentos leves e que o teste de bafômetro realizado nas vítimas deu resultado negativo.

Dunga, que marcou época como jogador e capitão da Seleção Brasileira na conquista do tetra em 1994, também teve passagem como treinador da equipe nacional, comandando a equipe nas Copas do Mundo de 2010 e 2014.