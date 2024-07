Pastor diz que autismo é "visita do diabo no ventre" e recebe críticas

Um pastor da Assembleia de Deus afirmou, em culto na segunda-feira (15/7), que crianças com transtorno de espectro autista são resultado de uma "visita do diabo" às gestantes. Washington Almeida começa a fala dizendo que pessoas e ventres estão sendo “manipulados e visitados pela escuridão”. Em seguida, ele cita uma estimativa de que 30 a cada 100 crianças estão no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“O que está acontecendo, pastor Washington?”, ele continua. “O diabo está visitando o ventre das desprotegidas”. O discurso preconceituoso ocorreu em Tucuruí (PA).

PASTOR VAGABUNDO diz que mães tem filhos autistas porque o diabo visita o ventre.



Só tendo uma sociedade tão limitada, pra ouvir isso não se indignar e tirar esse rato do púlpito pic.twitter.com/koaoaAkmzM — lore alvess (@alor3n4) July 17, 2024

Após a fala, o pastor recebeu críticas nas redes sociais. “Liberdade religiosa não é liberdade para propagar ódio e preconceito contra pessoas autistas, suas famílias e, sobretudo, nós, que somos mães atípicas”, diz uma usuária no X.

Leia também: Juiz de Santa Catarina mostra potencial de pessoas autistas

Na noite de terça-feira (16/7), a igreja publicou um vídeo em que Washington pede desculpas. Ele classificou a fala como “infeliz” e disse que esse não é o caráter dele.

Os transtornos do espectro autista se caracterizam como um alteração no neurodesenvolvimento que se manifesta ainda na primeira infância. O tratamento engloba atendimentos multiprofissionais em áreas como psicologia e fonoaudiologia. Embora a causa ainda não seja conhecida, o diagnóstico mais cedo e a inclusão são essenciais para que essas pessoas tenham um bom convívio social e desenvolvimento das habilidades socioafetivas.