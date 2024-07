Piloto salvou tripulação de helicóptero que fez pouso forçado no Araguaia

Imagens do pouso forçado de uma aeronave do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás às margens do Rio Araguaia causaram apreensão nas redes sociais neste sábado (20/7). Seis militares estavam abordo e todos foram resgatados com vida. Três deles precisaram ser encaminhados ao hospital, mas não se feriram com gravidade.

Segundo a corporação, trata-se da aeronave Bombeiro-01, que fez o pouso próximo à região de Itacaiú, município de Britânia (GO), por volta das 10h. "No momento do incidente, seis militares estavam a bordo da aeronave. Apenas o piloto sofreu escoriações leves, enquanto os demais ocupantes não tiveram ferimentos", informou, em nota.

A experiência do piloto em comando, segundo os bombeiros, salvou toda tripulação. "Fez todas as manobras de emergência possíveis que o caso requer, e com um julgamento rápido levou a aeronave, já sem potência, para o lugar mais seguro e tentou ao máximo diminuir o impacto."

As causas do pouso de emergência estão sob investigação dos órgãos competentes, destacou ainda o Corpo de Bombeiros por meio de sua assessoria de imprensa.

Veja o momento do pouso forçado:



View this post on Instagram A post shared by Correio Braziliense (@correio.braziliense)