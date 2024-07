Golpe da caipirinha: entenda esquema aplicado contra turistas nas praias do Rio

Um esquema criminoso, conhecido como "Golpe da Caipirinha", tem feito vítimas entre turistas estrangeiros nas praias do Rio de Janeiro. A Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat) investiga uma quadrilha que atua na orla, extorquindo dinheiro de visitantes. A abordagem ocorre de maneira aparentemente inocente: criminosos se aproximam de turistas com copos de bebida, acrescentam mais álcool sem permissão e exigem pagamento por uma quantia muito superior ao esperado.

Na noite de terça-feira (23/7), um homem de 39 anos identificado como Leonardo Corréa de Souza, foi preso por extorsão, estelionato e associação criminosa. As vítimas, um casal de turistas chilenos, relataram que estavam passeando pela orla com uma caipirinha quando foram abordados por três homens. Sem consentimento, os criminosos adicionaram cachaça ao copo do homem e cobraram R$ 20 no cartão de crédito. No entanto, ao verificar a transação, os turistas descobriram que foram cobrados U$S 899, equivalente a cerca de R$ 5 mil.

Após a descoberta do golpe, os chilenos registraram um boletim de ocorrência na delegacia. Os investigadores rapidamente agiram e conseguiram localizar Leonardo, que foi identificado pelas vítimas. Com ele, a polícia encontrou uma máquina de cartão de crédito, dinheiro, um cartão de crédito e o documento de identidade de outro suspeito, que também foi reconhecido pelos turistas.

A delegada Daniele Bullus informou que a operação continua em busca do terceiro homem envolvido no crime. "Encontramos o suspeito com um comprovante do valor cobrado e com a identidade de outro suspeito. A investigação agora se concentra em localizar o terceiro envolvido. O valor cobrado dos turistas foi transferido para a conta de um dos irmãos de Leonardo", afirmou.

