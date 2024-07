Funcionário de supermercado mata colega a facadas; veja vídeo

Depois de uma discussão, um dos funcionários pegou a faca que estava usando para trabalhar e deu golpes no outro - (crédito: X/Reprodução)

Um funcionário de 23 anos matou um colega de trabalho de 21 a facadas dentro do supermercado em que os dois trabalhavam em Vitória, no Espírito . O incidente ocorreu na noite dessa quarta-feira (24/7), após uma briga entre os dois dentro do estabelecimento.

Circula nas redes sociais um vídeo gravado por um cliente que mostra o criminoso andando pelo supermercado ainda com a faca na mão. "O cara está com uma faca ali e deu várias facadas no cara ali agora. E ele está tentando dar mais facada ainda", narra o homem que gravou a confusão.

Os dois homens envolvidos na briga trabalhavam para uma empresa terceirizada na área do hortifruti, de acordo com informações apuradas pelo portal g1.

Depois de uma discussão, um dos funcionários pegou a faca que estava usando para trabalhar e deu golpes no outro.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e foi autuado em flagrante por "homicídio qualificado cometido com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima".

Já o corpo do outro funcionário foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para necrópsia. Posteriormente, ele será liberado para os familiares.