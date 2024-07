Número de brasileiros no exterior sobe e atinge 4,9 milhões em 2023

O número de brasileiros morando no exterior aumentou 9% em 2023 e atingiu a marca de 4.996.951 cidadãos. Os dados são uma estimativa e foram divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) com base em documentos das representações do Itamaraty no exterior.

No período anterior, de 2022, haviam 4.598.735 brasileiros morando fora do país. De lá para cá, 398.216 se mudaram para outras nações. Os maiores destinos, de acordo com o relatório, são Estados Unidos (2.085.000), Portugal (513.000) e Paraguai (263.200). Se fossem um estado, as comunidades brasileiras no exterior seriam o 13º mais populoso, superando a Paraíba.

Leia também: Post engana ao tratar quantidade de brasileiros no exterior como fluxo migratório recente



“Calcula-se que quase cinco milhões de brasileiros moram fora do país. O número de 2023 confirma a tendência de contínuo aumento da comunidade nacional expatriada”, disse a pasta ao divulgar o levantamento.

“O Itamaraty busca se adaptar à ampliação de nossa comunidade residente no exterior, para atendê-la com eficiência e celeridade, e levar cidadania aos brasileiros onde quer que tenham escolhido viver”, acrescentou.

Na América do Sul, os maiores destinos são Paraguai (263.200), Argentina (101.502) e Guiana Francesa (92.493). Na Europa, que conta com 1.490.745 expatriados brasileiros, lideram Portugal (513.000), Reino Unido (230.000) e Alemanha (170.400).

No Oriente Médio, Líbano (22.000), Israel (14.000) e Emirados Árabes Unidos (10.365) são os países com mais brasileiros. O continente africano, por sua vez, abriga 39.600 expatriados, estando a grande maioria na Angola (25.000), seguida por África do Sul (3.600) e Moçambique (3.240).

A Ásia, ao todo, conta com 222.053 brasileiros. A maioria mora no Japão (210.471), na China (9.160) e em Singapura (1.699). Finalmente, na Oceania, a Austrália abriga 48.180 expatriados e a Nova Zelândia, 8.500.

Atendimento no exterior

Segundo o Itamaraty, os brasileiros que moram no exterior são apoiados por 186 repartições do ministério, como embaixadas e consulados. Em 2023, foram mais de 608 mil serviços nesses órgãos, aumento de quase 50% em relação ao ano anterior.

Além disso, a pasta atua para prestar assistência em situações de emergência, tanto para os expatriados quanto para os viajantes brasileiros. Segundo o levantamento do Itamaraty, foram 49 mil assistências prestadas em 2023 em situações como falecimentos, prisões, hospitalizações, disputas de guarda de menores, violência de gênero e tráfico de pessoas.

Veja os 10 países com mais brasileiros no mundo:

Estados Unidos — 2.085.000

Portugal — 513.000

Paraguai — 263.200

Reino Unido — 230.000

Japão — 210.471

Alemanha — 170.400

Espanha — 161.944

Itália — 159.000

Canadá — 143.500

Argentina — 101.502